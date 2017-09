Empfehlung - Vorwärts verliert 1:2 bei Hansa Friesoythe

Friesoythe . Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben ihr Auswärtsspiel am Sonnabend bei Hansa Friesoythe mit 1:2 (0:1) verloren. Dass die Nordhorner leer ausgingen, begründete Vorwärts-Obmann Jürgen Menger so: „Wir haben zwei Mal geschlafen – in der 2. und in der 89. Minute; das hat uns die Niederlage beigebracht.“ Der Führungstreffer der Gastgeber wurde durch eine Fehlerkette der Gäste begünstigt. Friesoythes Nico Gill nutzte das aus und köpfte den Ball nach einem Einwurf ins Tor. Die Vorwärts-Fußballer mussten sich nach dem Gegentor kurz sammeln, kamen dann aber zu zwei guten Möglichkeiten, bei denen es nach Ansicht der Gäste auch leicht nach Strafstoß roch: Marco Veltmaat (15.) und Jannis Staelberg (25.) wurden geblockt und gingen zu Boden, ein Pfiff blieb jedoch aus. „Das waren strittige Situationen“, sagte Menger. Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang zwar leichte Vorteile, brachten jedoch nichts Zwingendes zustande.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-verliert-12-bei-hansa-friesoythe-208559.html