Nordhorn. Die Chance, in Nordhorn einen Blick auf die Stars von morgen zu werfen, ließ sich auch Henning Schmidt am Donnerstag nicht entgehen. Und als der Vorwärts-Trainer im Stadion am Heideweg das U15-Länderspiel verfolgte, kamen angesichts von mehr als 2000 Zuschauern Erinnerungen an die eigene Karriere hoch, als er mit dem SV Eintracht in der 3. und 4. Liga gegen den SV Meppen oder Kickers Emden vor ähnlich großer Kulisse auflief. „Die Infrastruktur ist da ...“, sagt Schmidt vielsagend – fehlt nur noch die Mannschaft in Nordhorn, die dieses Stadion wieder mit Leben füllt. Zukunftsmusik; die Gegenwart im Fußball der Kreisstadt und der Grafschaft spielt sich in der Landesliga als höchster Spielklasse ab. Und da ist Schmidt mit dem SV Vorwärts als Sechster mit 38 Punkten Teil eines sehr breit gefächerten Tabellen-Mittelfelds. Abgeschlagen am untersten Ende der Rangliste findet sich der Heidmühler FC (16 Punkte) wieder, der am Sonntag am Immenweg zu Gast ist (15 Uhr). Eine Aufgabe, die Schmidt in die Kategorie „undankbar“ einstuft. Denn: Die Gäste seien zwar längst abgestiegen, „aber sie zeigen jede Woche, dass sie gewillt sind, ihre Spiele zu gewinnen und haben zuletzt zweimal nur ganz knapp verloren“, erklärt Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-undankbare-aufgabe-gegen-den-tabellenletzten-234876.html