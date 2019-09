Empfehlung - Vorwärts und JSG teilen sich im Derby die Punkte

Nordhorn Das erste Landesliga-Derby auf Kreisebene in dieser Saison haben sich die B-Jugend-Teams von Vorwärts Nordhorn und der JSG Obergrafschaft geliefert – und sich mit einem 1:1 (0:0) die Punkte geteilt. Am Immenweg entwickelte sich zwischen den beiden ranghöchsten Mannschaften der Grafschaft ein typisches Derby. Nachdem sich die beiden Teams in der ersten Halbzeit weitgehend neutralisiert hatten, bekamen die Zuschauer im zweiten Durchgang ein tolles Derby mit vielen Torraumszenen zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-und-jsg-teilen-sich-im-derby-die-punkte-317904.html