Vorwärts: U17 feiert wichtigen Sieg und ein emotionales Tor

Die B-Jugend-Fußballer von Vorwärts Nordhorn haben in der Niedersachsenliga einen 4:1 (1:1)-Erfolg bei Kickers Emden gefeiert und dadurch die rote Laterne an die Gastgeber aus Ostfriesland abgegeben. Durch den fünften Saisonsieg überflügelten die Nordhorner auch den BSC Acosta Braunschweig und kletterten auf den zwölften Tabellenplatz.

Bei David Dümmer platzt der Knoten

„Es war ein hoch verdienter Sieg. Wir hatten das Momentum auf unserer Seite“, sagte Trainer Fabian Buitkamp. Denn die 2:1-Führung der Gäste erzielte Jannis Lammers in der 51. Minute ausgerechnet in die stärkste Phase der Gastgeber hinein. Zwei Minuten später sorgte David Dümmer nach einer schönen Kombination mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Ein besonderer Moment: Bei dem Offensivspieler platzte nach fast zwei Jahren in der Niedersachsenliga endlich der Tor-Knoten. „Das war ein sehr emotionales Tor für uns. Alle haben sich riesig mit David gefreut“, berichtete Buitkamp. Endgültig den Deckel drauf machten die Nordhorner durch einen Freistoß von Kerhad Jasem, den ein Emder Spieler per Hacke ins eigene Tor beförderte (61.). Anschließend hatten die Gäste sogar noch weitere Möglichkeiten, um den Sieg noch höher ausfallen zu lassen.

Noch fünf Punkte Rückstand

In der ersten Halbzeit hatte das Vorwärts-Team bereits einen Start nach Maß erwischte. In der ersten Minute konnte der Kickers-Schlussmann in einer brenzligen Situation gegen Lammers zwar noch klären. Nach der folgenden Ecke war Max Hüsken aber per Kopf zur 1:0-Führung zur Stelle. Anschließend zogen sich die Nordhorner ein Stück weit zurück und wurden dafür mit dem Ausgleich bestraft (20.). Nach dem Sieg beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer noch fünf Punkte, die Nordhorner haben aber noch ein Spiel weniger ausgetragen als die direkten Konkurrenten.