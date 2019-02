Vorwärts treibt Planungen voran und holt Mathis Egbers

Der 21-jährige Uelser spielt zurzeit in den USA in einem College-Team und schließt sich im Sommer der Mannschaft vom Nordhorner Immenweg an. „Mathis will nun den nächsten Schritt gehen“, sagt sein künftiger Übungsleiter Henning Schmidt.