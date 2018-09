Empfehlung - Vorwärts-Trainer Henning Schmidt vermisst Schutz der Spieler

Nordhorn Sie könnten eigentlich ganz zufrieden sein am Nordhorner Immenweg. Nach dem jüngsten 1:0-Heimsieg gegen Melle stehen die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts in der Tabelle ordentlich da, mit weiteren drei Punkten am Sonntag (15 Uhr) beim Aufsteiger TSV Wallenhorst könnten sie für einen insgesamt gelungenen Saisonstart sorgen. Doch gerade das Melle-Spiel lässt Henning Schmidt auch nach einigen Tagen den Hals anschwillen – zu sehr ärgert sich der Vorwärts-Coach über die seiner Ansicht nach laxen Strafen für die Gegner nach Fouls an seinen Fußballern. „Die Härte gegen meine Mannschaft ist schon auffällig“, meint er, „meine Forderung ist, meine Spieler mehr zu schützen. Der Gegner kann ja hart spielen, Fouls müssen aber entsprechend geahndet werden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-trainer-henning-schmidt-vermisst-schutz-der-spieler-248467.html