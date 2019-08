Empfehlung - Vorwärts-Torwart Prieto-Falk hält 3:1-Sieg in Herzlake fest

Herzlake Vorwärts Nordhorn hat am Freitagabend mit einem 3:1 (2:1)-Sieg beim VfL Herzlake seine Bilanz auf zwölf Zähler aufgehübscht und sich damit vorerst an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga gesetzt. Das Team von Trainer Henning Schmidt kam durch Chris Hölscher (20.), Yannic-Noah Reimann (45.+2) und Jan-Alexander Koops (63.) zu drei sehenswerten Toren, die allesamt von Tobias Daalmann glänzend vorbereitet wurden. Dennoch bilanzierten die Gäste gegen die weiter sieglosen Herzlaker einen glücklichen Erfolg. „Das Ergebnis war noch das Beste am Spiel", sagte Jürgen Menger. Wie der Vorwärts-Obmann berichtete, hatten es die Nordhorner vor allem ihrem starken Torhüter Nico PrietoFalk zu verdanken, dass sie sich mit dem vierten Saisonsieg auf den Heimweg machen konnten. „Er hat allein zweite Halbzeit fünf, sechs Riesendinger gehalten", berichtete Menger. So kamen die Herzlaker trotz einer über 90 Minuten starken und engagierten Leistung nur zu einem Treffer durch Hendrik Frese (32.) zum zwischenzeitlichen 1:1. Das selbstkritische Fazit der Nordhorner: „Die Tore waren schön herausgespielt", sagte Menger, „aber uns fehlte das Tempo und es war spielerisch und läuferisch nicht überzeugend."(...)