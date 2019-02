Vorwärts holt bei Hallenkreismeisterschaft drei Titel

Bei der Hallenkreismeisterschaft der Jugendfußballer setzte sich Vorwärts Nordhorn in der D-, C- und A-Jugend durch. Die weiteren Titel gingen an JSG Neuenhaus/Veldhausen/Lage (B-Jugend), SV Bad Bentheim (F-Jugend) und JSG Gildehaus/Bentheim (E-Jugend).