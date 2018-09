Empfehlung - Vorwärts strebt in Bad Rothenfelde nach dem Dreier

Nordhorn Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn sind am Sonntag (15 Uhr) beim SV Bad Rothenfelde gefordert. Die Gastgeber haben mit acht Zählern einen Punkt mehr auf dem Konto und befinden sich so in einer ähnlichen Situation wie der Grafschafter Landesligist. „Jeder weiß, worum es geht“, sagt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt, der sich mit seiner Mannschaft wieder in sichere Gefilde des Tableaus vorarbeiten will.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-strebt-in-bad-rothenfelde-nach-dem-dreier-258172.html