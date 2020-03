Empfehlung - Vorwärts setzt in Meppen auf die Schalke-Taktik

Nordhorn Mit einem echten Topspiel startet der erste planmäßige Spieltag der Fußball-Bezirksliga nach der Winterpause: Tabellenführer Vorwärts Nordhorn muss am Freitag um 20.30 Uhr bei seinem schärfsten Verfolger SV Meppen II antreten. Ein Duell auf Augenhöhe erwartet Nordhorns Trainer Henning Schmidt jedoch nicht, auch wenn es im Klassement danach aussieht, in dem Vorwärts einen Punkt Vorsprung auf den SVM hat: „Meppen ist der klare Favorit, obwohl sich das bislang nicht in der Tabellenkonstellation widerspiegelt", sagt er.