Vorwärts: Premiere auf der Sportanlage Wilhelm Lukenga

Premiere auf der Sportanlage Wilhelm Lukenga

how Nordhorn. Zweites Saisonspiel, zweiter Aufsteiger: Gut eine Woche nach der 1:2-Heimniederlage gegen BW Papenburg gastieren die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn am Sonntag bei TuRa Westrhauderfehn, dem Meister der Bezirksliga II. Gespielt wird um 15 Uhr auf der Sportanlage Wilhelm Lukenga unweit des Schoolpads in der alten ostfriesischen Fehnkolonie. Neuland für die Vorwärts-Fußballer: Die Westrhauderfehner treten nach 14 Jahren in der Bezirksliga erstmals auf Landesebene an, historische Vergleiche mit dem Klub vom Nordhorner Immenweg gibt es nicht.(...)