Empfehlung - Vorwärts Nordhorn will sich anders präsentieren

Nordhorn Wiedergutmachung für die 1:4-Heimniederlage gegen den Tabellenführer SV Bevern am vergangenen Sonntag wollen die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn am Sonntag: Dann geht es für sie um 15 Uhr bei Hansa Friesoythe um Punkte. „Wir wollen uns anders präsentieren“, sagt Nordhorns Trainer Henning Schmidt und erklärt: „Wir dürfen nicht so ängstlich in den Zweikämpfen sein.“ Sein Team zeigte sich von der Spielstärke von Bevern beeindruckt und hielt erst in der zweiten Hälfte richtig dagegen. „Außerdem haben wir in dieser Woche im Training an der Passqualität gearbeitet“, verrät Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-will-sich-anders-praesentieren-260414.html