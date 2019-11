Empfehlung - Vorwärts Nordhorn will gegen Biene ins Pokal-Viertelfinale

Nordhorn Als letzte im Fußball-Bezirkspokal verbliebene Grafschafter Mannschaft tritt Vorwärts Nordhorn am Mittwoch im Achtelfinale an: Gegner des Bezirksliga-Tabellenführers ist um 19.30 Uhr am Immenweg der Landesligist SV Holthausen-Biene. „Das ist ein Highlight für jeden Spieler, der auflaufen darf“, sagt Nordhorns Trainer Henning Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-will-gegen-biene-ins-pokal-viertelfinale-327706.html