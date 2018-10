Empfehlung - Vorwärts Nordhorn will den Spitzenreiter ärgern

Nordhorn Die schwerste aller möglichen Aufgaben bekommt Vorwärts Nordhorn am Sonntag in der Fußball-Landesliga vorgesetzt: Um 15 Uhr stellt sich mit dem SV Bevern der Tabellenführer am Immenweg vor, der bislang jede seiner acht Partien gewonnen hat. „Das ist schon aller Ehren wert, was die auf die Beine gestellt haben“, sagt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt über den kommenden Gegner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-will-den-spitzenreiter-aergern-259268.html