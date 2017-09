Empfehlung - Vorwärts Nordhorn tritt schon am Sonnabend in Friesoythe an

Nordhorn . Die Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn sind in der Landesliga bereits am Sonnabend gefordert. Das Team von Trainer Henning Schmidt muss um 17 Uhr bei Hansa Friesoythe antreten. Die Kicker vom Immenweg gehen mit dem Rückenwind des ersten Saisonsieges in den Vergleich, der auch noch gegen den makellos gestarteten Tabellenführer BV Essen eingefahren wurde. „Das war eine Bestätigung dafür, dass wir den Fitnesszustand in den vergangenen Wochen auf ein entsprechendes Niveau gebracht haben“, sagt Schmidt. Der Vorwärts-Coach konnte sich über ein gutes Spiel seiner Mannschaft freuen, richtet den Blick aber nun auf die nächste Aufgabe: „Es ist wichtig, dass wir weitermachen und nicht zufrieden sind. Wir müssen alles geben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-tritt-schon-am-sonnabend-in-friesoythe-an-208425.html