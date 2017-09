Empfehlung - Vorwärts Nordhorn schlägt den Spitzenreiter

Nordhorn. „Der SVV ist wieder da!“ Diese Worte sangen die Vorwärts-Spieler bei ihrem Jubeltanz nach dem Schlusspfiff. Mit dem unerwarteten Dreier gegen den Tabellenführer aus Essen meldeten sich die Nordhorner zum ersten Mal in dieser Saison laut in der Landesliga zu Wort. „Wir wollten zeigen, dass wir in der Liga konkurrenzfähig sind – und das haben wir getan“, freute sich Vorwärts-Coach Henning Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-schlaegt-den-spitzenreiter-207838.html