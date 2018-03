Empfehlung - Vorwärts Nordhorn in Bevern: Das Duell der sieglosen Teams

db Nordhorn. Drei Spiele hat Vorwärts Nordhorn in diesem Jahr in der Fußball-Landesliga absolviert – und in keinem dieser Duelle gelang der Mannschaft von Trainer Henning Schmidt ein Dreier. Insgesamt warten die Nordhorner nun schon seit vier Partien auf einen Sieg, doch auch der SV Bevern, der Vorwärts am Sonnabend um 16 Uhr empfängt, hat 2018 noch nicht gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-in-bevern-das-duell-der-sieglosen-teams-230738.html