Empfehlung - Vorwärts Nordhorn II spielt am saubersten Fußball

Nordhorn In der Hinrunde noch auf Rang zwei geführt, standen die Kreisligafußballer des SV Vorwärts Nordhorn II in der Grafschafter Endwertung des VGH-Fairness-Cups der Saison 2017/2018 an erster Stelle. Und das, obwohl die Mannschaft von Trainer Dennis Oude Holtkamp insgesamt drei Platzverweise (zweimal gelbrot, einmal rot) von den Schiedsrichtern kassierte. Die geringe Anzahl von 26 gelben Karten in 28 Spielen war ausschlaggebend für den niedrigsten Wert von 1,32. Niedersachsenweit bedeutet der Quotient Rang 31 von insgesamt 982 bewerteten Mannschaften. Damit landeten die Nordhorner vor dem Kreisliga-Rivalen SV Bad Bentheim II (1,57), der im vergangenen Jahr fairstes Fußballteam im Kreis Grafschaft Bentheim wurde. Auf Rang drei rangiert Olympia Uelsen (1,61). Das Team von Trainer Mike Schwering stand nach der Hinrunde noch auf Platz eins.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-ii-spielt-am-saubersten-fussball-243991.html