Empfehlung - Vorwärts Nordhorn feiert dritten Heimsieg in Folge

Nordhorn . Nur einen Punkt holte Vorwärts Nordhorn aus den ersten fünf Saisonspielen. „Wir waren ganz unten drin“, sagte Trainer Henning Schmidt, um dann zufrieden festzustellen: „Jetzt stehen wir über dem Strich.“ Zehn Zähler sammelte sein Team in den letzten Wochen und kletterte durch das 3:1 gegen den SV Bad Rothenfelde in der Tabelle auf den zehnten Platz. Dabei war der Erfolg am Sonntag nicht nur der dritte Heimsieg in Folge, sondern auch das zweite Mal in dieser Saison, dass die Nordhorner den aktuellen Landesliga-Tabellenführer bezwangen. Vor wenigen Wochen gelang das Vorwärts gegen den BV Essen, nun gegen den SV Bad Rothenfelde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-feiert-dritten-heimsieg-in-folge-211154.html