Empfehlung - Vorwärts Nordhorn entscheidet Pokalderby vom Punkt

Nordhorn Die Grafschafter Jugendfußball-Teams sind in dieser Saison im Bezirkspokal nicht so erfolgreich wie zuletzt: Während die JSG Obergrafschaft, Vorwärts Nordhorn oder die JSG ASC/Uelsen in der jüngeren Vergangenheit lange in den Wettbewerben vertreten waren und mehrfach ins Finale vorstießen, läuft es in der aktuellen Spielzeit nicht rund. Von der A- bis zur C-Jugend sind aktuell nur noch zwei Vorwärts-Teams vertreten – und es steht noch nicht einmal das Halbfinale an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-entscheidet-pokalderby-vom-punkt-322995.html