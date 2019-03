Empfehlung - Vorwärts Nordhorn empfängt TSV Wallenhorst

Nordhorn Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben ein wichtiges Spiel vor der Brust: Die Mannschaft von Trainer Henning Schmidt empfängt am Sonntag um 15 Uhr den TSV Wallenhorst, der mit drei Punkten Rückstand auf das Gastgeberteam den ersten Abstiegsplatz belegt. „Das ist ein wichtiges, aber auch schweres Spiel, in dem wir unsere Stärken einbringen und schnell und flach nach vorne spielen wollen. Hinten wird es zudem wichtig sein, gut im Eins gegen Eins zu stehen“, sagt der Vorwärts-Coach. Trotz der Tabellensituation wollen die Nordhorner gar nicht so sehr auf die Rangfolge schauen, sondern auf die eigenen Stärken vertrauen. „Wir wollen unsere Heimstärke neu definieren. Wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, werden wir auch den Abstand nach unten vergrößern“, sagt Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-empfaengt-tsv-wallenhorst-285662.html