Empfehlung - Vorwärts Nordhorn empfängt Blau-Weiß Lohne

Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn kämpfen am Freitag (20 Uhr) um den zweiten Saisonsieg. Zu Gast am heimischen Immenweg wird das Topteam von Blau-Weiß Lohne sein. Nach dem Sieg gegen den Tabellenführer BV Essen vor knapp zwei Wochen war die 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Hansa Friesoythe ein Rückschlag für die Nordhorner. „Wir stehen unter einem gewissen Druck, punkten zu müssen“, weiß Vorwärts-Trainer Henning Schmidt, der trotz der überschaubaren Bilanz von vier Punkten aus sieben Spielen allerdings weit davon entfernt ist, Panik zu schieben. „Wir nehmen die Gefahr ernst, müssen aber Ruhe bewahren“, sagt der Coach. Diese Einstellung und ein gutes Umschaltspiel sollen helfen, gegen den Vizemeister der Vorsaison etwas Zählbares zu verbuchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-nordhorn-empfaengt-blau-weiss-lohne-209198.html