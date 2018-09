Vorwärts muss nach 1:3 den Blick nach unten richten

Vorwärts Nordhorn ist in der Fußball-Landesliga durch die 1:3 (1:0)-Niederlage gegen das zuvor sieglose Team von Grün-Weiß Firrel in die Abstiegszone geraten. „Es geht in die falsche Richtung. Dem müssen wir uns stellen“, sagt Trainer Henning Schmidt.