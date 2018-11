Empfehlung - Vorwärts: Milan Hagel am Knie operiert

Nordhorn Auch wenn Henning Schmidt in seiner Zeit als Fußballer und Trainer viel erlebt hat, waren die beiden letzten Spiele des von ihm betreuten Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn auch für ihn „außergewöhnlich“. Mit den Gegentoren gegen Dinklage und in Lohne jeweils unmittelbar vor dem Schlusspfiff will er sich vor dem Gastspiel am Sonntag (14 Uhr) beim BV Essen trotzdem nicht mehr lange beschäftigen. Mit einer Ausnahme: „Beide Schlussphasen haben noch einmal gezeigt, dass wir in der Luft grundsätzlich unterlegen sind. Daran müssen wir arbeiten“, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-milan-hagel-am-knie-operiert-267866.html