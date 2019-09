Empfehlung - Vorwärts klettert an die Tabellenspitze

Nordhorn Die Fußballer von Vorwärts Nordhorn haben zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze der Bezirksliga übernommen, dann kann der SV Meppen II mit einem Sieg gegen den SV Bad Bentheim wieder vorbeiziehen. Vorwärts kletterte am Freitagabend durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Freren auf Platz eins. „Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte Trainer Henning Schmidt, dessen Mannschaft auf einen defensiv eingestellten Gegner traf. „Freren hat sehr diszipliniert verteidigt. Trotzdem haben wir uns viele Chancen herausgespielt und folgerichtig 3:0 gewonnen“, sagte Schmidt. Die Nordhorner versuchten immer wieder, gegen den starken Defensivverbund spielerische Lösungen zu finden. Und wenn Freren sich in der Offensive zeigte, konnten sich die Gastgeber auf ihren Keeper Nico Prieto-Falk verlassen. Den Sprung an die Tabellenspitze nahm Schmidt zufrieden zur Kenntnis. „Das ist eine tolle Geschichte, da freuen wir uns drüber“, sagte der Vorwärts-Coach, der die Ansprüche dennoch nicht zu hoch stecken will.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-klettert-an-die-tabellenspitze-319784.html