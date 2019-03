Empfehlung - Vorwärts kann Gegner mit Sieg auf Abstand bringen

Nordhorn Nach dem Spielausfall am vergangenen Wochenende sind die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn am Sonntag (15 Uhr) wieder in einem Heimspiel gefordert. Und diese Partie hat großen sportlichen Wert, denn im Vergleich gegen GW Mühlen können die Nordhorner den Kontrahenten mit einem Sieg auf fünf Punkte distanzieren – oder aber hinter die Mühlener zurückfallen, sollten diese den Vergleich am Immenweg gewinnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-kann-gegner-mit-sieg-auf-abstand-bringen-288184.html