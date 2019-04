Empfehlung - Vorwärts jubelt: Pokalfinale und Derby auf eigenem Platz

Nordhorn/Bad Bentheim Der SV Vorwärts kann sich im Jubiläumsjahr über ein besonderes Bonbon freuen: Der Nordhorner Verein darf am 8. Juni zu seinem hundertjährigen Bestehen die Kreispokal-Endspiele ausrichten - und die eigene Reserve ist dabei. Die Kreisliga-Fußballer vom Immenweg nutzten am Donnerstag im Halbfinale den Heimvorteil und setzten sich mit 3:2 (0:0) gegen Kreisliga-Spitzenreiter TuS Gildehaus durch. Eine weitere besondere Note erhält das Finale, weil es zu einem Nordhorner Stadt-Derby kommt: Denn auch Nachbar NS Sparta 09 setzte sich in der Vorschlussrunde gegen den SV Bad Bentheim II durch, kam beim Kreisliga-Rivalen zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-jubelt-pokalfinale-und-derby-auf-eigenem-platz-292951.html