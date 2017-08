Empfehlung - Vorwärts: In giftgrünen Trikots zum ersten Dreier

Nordhorn. In Giftgrün zum ersten Dreier – unter dieses Motto könnte man das Heimspiel der Vorwärts-Fußballer in der Landesliga am Freitagabend um 20 Uhr gegen den SV Bevern stellen. Die Nordhorner tragen gegen den Aufsteiger der Vorsaison erstmals im eigenen Stadion ihre neue Kluft – grünes Trikot, schwarze Hose, schwarze Stutzen. Alt bekannt sind dagegen ihre Personalprobleme. Vorwärts-Coach Henning Schmidt muss weiter auf Eike Schrader, Luca Budde und Marvin Zwafink verzichten. Zum Lazarett gehört nun auch Niklas Fraatz, der am vergangenen Wochenende in Westrhauderfehn nach einem üblen Foul ausgewechselt werden musste und nun mit einer starken Prellung sowie einer Innenbandzerrung ausfällt. Immerhin ist Tobias Daalmann nach Verletzung so weit wieder hergestellt, dass er für einen Einsatz in Frage kommt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-in-giftgruenen-trikots-zum-ersten-dreier-204923.html