Empfehlung - Vorwärts hat die „Herkulesaufgabe“ in Bevern vor sich

Nordhorn Fast doppelt so viele Punkte wie Vorwärts Nordhorn hat der SV Bevern bislang in der Fußball-Landesliga gesammelt. Während die Nordhorner mit 26 Zählern nur hauchdünn vor den Abstiegsrängen liegen, führt der SVB mit 49 Punkten die Liga an und ist auf dem besten Weg, sich den Meistertitel zu sichern. „Wir haben dort eigentlich keine Chance – aber die wollen wir nutzen“, sagt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt vor dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter (So., 15 Uhr).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-hat-die-herkulesaufgabe-in-bevern-vor-sich-291823.html