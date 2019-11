Empfehlung - Vorwärts hat beim Spiel gegen Gildehaus Aufstieg im Blick

Gildehaus/Nordhorn Den zweithöchsten Sieg der bisherigen Saison in der Fußball-Bezirksliga feierte Vorwärts Nordhorn gleich am ersten Spieltag: Mit 7:0 fertigte der Landesliga-Absteiger auf eigenem Platz den Aufsteiger TuS Gildehaus ab. Vor dem zweiten Duell zwischen dem TuS und Vorwärts (So., 14 Uhr) ist beiden Trainern aber jetzt schon klar, dass es nicht so klar wie im Hinspiel ausgehen wird. „Das ist kein Maßstab für das Wochenende“, sagt Gildehaus-Trainer Jens Mensmann und sein Nordhorner Kollege Henning Schmidt weist auf die veränderten Voraussetzungen im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen hin: „Damals hatten wir perfekte Bedingungen und es ist perfekt für uns gelaufen“, blickt er zurück. „Jetzt gehen die Spiele mittlerweile enger aus“, ergänzt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-hat-beim-spiel-gegen-gildehaus-aufstieg-im-blick-329422.html