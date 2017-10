Empfehlung - Vorwärts gibt 2:0-Führung aus der Hand

Biene. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben den Sprung auf Tabellenplatz neun verpasst. Zwar steuerte das Team von Trainer Henning Schmidt am Freitagabend beim SV Holthausen/Biene durch einen erneuten Doppelpack von David Heils bei einer 2:0-Führung auf Siegkurs, am Ende reichte es aber nur zu einem 2:2 (1:0)-Unentschieden. „Das sind zwei verschenkte Punkte“, ärgerte sich Vorwärts-Obmann Jürgen Menger über das Endergebnis. Dass die Nordhorner den Ausgleich selbst erzielten, als Eike Schrader den Ball bei einem Klärungsversuch ins eigene Netz traf (88.) war dabei weniger ärgerlich (Menger: „Das kann passieren.“) als der Anschlusstreffer der Gastgeber in der 78. Minute durch Simon Schäfer. „Da haben wir nicht geklärt“, bemängelte Menger, dass die Gäste die Emsländer durch ihr Versäumnis selbst wieder ins Spiel brachten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-gibt-20-fuehrung-aus-der-hand-210149.html