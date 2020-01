Empfehlung - Vorwärts gewinnt in Wettringen und stellt besten Torhüter

Wettringen Vorwärts Nordhorn hat mit dem Sieg beim Turnier von Vorwärts Wettringen seine starke Form in der Halle bewiesen. Die Fußballer von Trainer Henning Schmidt sicherten sich am Sonnabend im Finale gegen den FC Schüttorf 09 mit 7:6 nach Penaltyschießen die Siegprämie in Höhe von 500 Euro. Für den Nordhorner Bezirksligisten war es nach dem Erfolg beim eigenen Turnier um den Matenaar-Cup Ende vergangenen Jahres der zweite Triumph unterm Hallendach. Damit geht das Team vom Immenweg in dieser Woche voller Selbstvertrauen und Zuversicht den Vechtecup in Schüttorf und das Hallenmasters in Emlichheim an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-gewinnt-in-wettringen-und-stellt-besten-torhueter-337897.html