Empfehlung - Vorwärts gewinnt das Topspiel in Werlte

Werlte Die Bezirksliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn haben das Topspiel am Freitagabend bei Sparta Werlte mit 3:2 (1:1) gewonnen und sind zunächst wieder Spitzenreiter. Das Team von Trainer Henning Schmidt lag zwei Mal zurück, glich aber durch Treffer von Christopher Hölscher (14.) und Jannis Staelberg (64.) aus, ehe erneut Staelberg in der Nachspielzeit per Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte. „Hut ab vor der Leistung der Mannschaft – gerade auch nach dem schweren Spiel im Pokal am Dienstag. Die Jungs haben eine tolle Moral bewiesen“, sagte Schmidt, der aber auch feststellte: „Spielerisch war das nicht überragend. Wir hatten des öfteren Fehlpässe drin, sodass Werlte kontern konnte.“ Außerdem hatten die Gäste Glück, dass die Emsländer in der Endphase der regulären Spielzeit nur die Latte trafen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-gewinnt-das-topspiel-in-werlte-321017.html