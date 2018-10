Empfehlung - Vorwärts gewinnt auch das Derby am „Biener Busch“

Biene Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben auch das Derby beim SV Holthausen-Biene gewonnen. Zehn Tage nach dem 4:2-Erfolg beim FC Schüttorf 09 setzte sich das Team von Trainer Henning Schmidt am Reformationstag mit 2:1 (0:0) am „Biener Busch“ durch. „Derbysieger, Derbysieger – hey, hey“, jubelten die Nordhorner nach einem rassigen Spiel, in dem sie nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße eingebogen waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-gewinnt-auch-das-derby-am-biener-busch-263801.html