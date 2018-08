Empfehlung - Vorwärts: Gegen Melle den nächsten Fehlstart verhindern

Nordhorn Die letzten neun Spielzeiten in der Landesliga haben die Fußballer des SC Melle immer mindestens auf dem achten Platz beendet, 2017 erst schrammten sie als Dritter nur knapp am Aufstieg vorbei. Am Sonntag jedoch reist die Mannschaft von Trainer Roland Twyrdy als punktloser Tabellenletzter zum Immenweg nach Nordhorn (Anpfiff um 15 Uhr). Der gastgebende SV Vorwärts, ebenfalls längst ein Schwergewicht der Liga, steht nach einem Punkt aus zwei Spielen allerdings auch nicht viel besser da. Es geht für beide Mannschaften darum, einen Fehlstart in die Saison zu verhindern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-gegen-melle-den-naechsten-fehlstart-verhindern-247652.html