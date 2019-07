Empfehlung - Vorwärts gegen Lohne: Die Wechsel sorgen für Brisanz

Nordhorn/Lohne In einer neuen Liga müssen Vorwärts Nordhorn und Union Lohne in der neuen Fußball-Saison antreten. Während es für die Nordhorner aus der Landes- in die Bezirksliga abstiegen, gingen die Lohner den umgekehrten Weg. „Das wird ein ganz enges Spiel“, sagt Lohnes Trainer Andreas Hüsken nun vor dem direkten Duell in der ersten Bezirkspokalrunde, das am Sonntag um 15 Uhr auf dem Vorwärts-Platz stattfindet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-gegen-lohne-die-wechsel-sorgen-fuer-brisanz-309903.html