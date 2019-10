Empfehlung - Vorwärts gegen Eintracht: Derby und Topspiel in einem

Nordhorn Die kleine Überraschung der Fußball-Bezirksliga gegen die große – oder auch einfach: Vorwärts Nordhorn gegen Eintracht Nordhorn. „Das ist in dieser Konstellation ein ganz tolles Derby“, sagt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag um 15 Uhr. Seine nach dem Landesliga-Abstieg verjüngte und neuformierte Mannschaft ist bislang stark unterwegs und der aktuelle Spitzenreiter – auch wenn sie heute noch vom SV Meppen II überholt werden könnte. Und Eintracht zeigt sich nach dem elften Platz in der Vorsaison in allen Bereichen verbessert und könnte mit einem Sieg am Immenweg sogar am Gegner vom Sonntag im Klassement vorbeiziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-gegen-eintracht-derby-und-topspiel-in-einem-324390.html