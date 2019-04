Empfehlung - Vorwärts-Fußballer wollen Negativtrend stoppen

Nordhorn 0:3 gegen den SV Bad Rothenfelde, 0:5 beim SV Bevern – die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben zuletzt zwei Mal deutlich verloren. „Diesen Trend wollen wir stoppen", sagt Trainer Henning Schmidt vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Hansa Friesoythe. Hoffnung auf Besserung macht dem Coach die Trainingssituation. „Wir haben in dieser Woche erstmals wieder mit 16 eigenen Leuten trainiert. Wir hatten mehr Tempo und mehr Konkurrenzkampf in den Einheiten", sagt Schmidt, dessen Mannschaft mit 26 Punkten den ersten Abstiegsplatz belegt.(...)