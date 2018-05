Empfehlung - Vorwärts-Fußballer sind in Papenburg gefordert

Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn starten mit dem Auswärtsspiel am Freitag (20 Uhr) bei Blau-Weiß Papenburg in den Saisonendspurt. „Wir haben jetzt vier Spiele in 15 Tagen, das wird noch einmal eine Energieleistung“, sagt Trainer Henning Schmidt. Er muss weiter mit einem kleinen Kader auskommen. Immerhin hat sich Florian Müller wieder herangearbeitet und wird in Papenburg auf der Bank Platz nehmen. Voll einsatzfähig ist Torhüter Nico Prieto-Falk, Startelfeinsatz nicht ausgeschlossen. Der Nordhorner Trainer hat seine Mannschaft auf einen engagierten Gegner vorbereitet. „Wir wollen der aggressiven Spielweise der Papenburger Paroli bieten. Mit ihrem Auftritt haben sie uns im Hinspiel überrascht“, sagt Schmidt – und fügt hinzu: „Wir müssen gedanklich darauf eingestellt sein. Außerdem verfügen die Papenburger über viele groß gewachsene Spieler, dem müssen wir uns auch stellen.“ Die Vorwärts-Fußballer können ihren Gegner mit einem Auswärtssieg überholen. „Unser Ziel ist, weiter einen der vorderen Plätze zu belegen. Es ist aber schon eine enge Liga, es geht schnell rauf und runter“, weiß Schmidt. Er muss bei den Emsländern auf Jannis Staelberg (Studium), Milan Hagel (Prüfungen) sowie die Verletzten Niklas Fraatz, Pascal Thiele und Marvin Zwafink verzichten. Der Einsatz von Torjäger David Heils ist auf Grund von Adduktorenproblemen fraglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-fussballer-sind-in-papenburg-gefordert-236407.html