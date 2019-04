Empfehlung - Vorwärts-Fußballer schauen nur auf sich

Nordhorn Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn treffen am Sonntag (15 Uhr) in einem Heimspiel auf den SV Bad Rothenfelde. Die Gäste kämpfen in der Landesliga ums Überleben, kletterten aber immerhin am vergangenen Wochenende durch einen 2:0-Erfolg gegen Hansa Frieysoythe vom letzten auf den drittletzten Platz. „Wir könnten einen wichtigen Sieg feiern, im Prinzip sind es ähnliche Voraussetzungen wie vor dem Spiel gegen Wallenhorst“, sagt Schmidt, will sich aber gar nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen. „Wir schauen nur auf uns. Wenn wir in diesem Spiel alles reinhauen, können wir es gewinnen“, sagt der Vorwärts-Trainer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-fussballer-schauen-nur-auf-sich-290598.html