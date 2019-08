Empfehlung - Vorwärts-Fußballer gehen optimistisch ins Topspiel

Nordhorn Zwei Mannschaften können in der Fußball-Bezirksliga nach dem dritten Spieltag mit drei Siegen eine perfekte Bilanz vorweisen – und die treffen am Sonntag um 15 Uhr aufeinander, wenn Vorwärts Nordhorn am Immenweg als Tabellenführer den punktgleichen SV Meppen II empfängt. „Es ist das erste Topspiel für uns“, sagt Nordhorns Trainer Henning Schmidt, dessen Team bislang alle fünf Pflichtpartien der neuen Saison gewonnen hat. Im Pokal überstand Vorwärts die ersten beiden Runden und in der Liga gelangen gegen die Aufsteiger TuS Gildehaus und Alemannia Salzbergen jeweils überdeutliche 7:0-Erfolge sowie ein 2:0 beim hoch eingeschätzten SC Spelle-Venhaus II.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-fussballer-gehen-optimistisch-ins-topspiel-314563.html