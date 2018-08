Vorwärts-Fußballer erwarten Liga-Favoriten

Die Nordhorner empfangen in der Landesliga am Sonntag (15 Uhr) den BV Essen. Trainer Henning Schmidt sagt: „Wir wollen einem der Topfavoriten zeigen, dass in Nordhorn guter Fußball gespielt wird und dass wir uns vom Pokal-Aus erholt haben.“