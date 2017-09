Empfehlung - Vorwärts-Fußballer besiegen Blau-Weiß Lohne mit 3:1

Nordhorn. Mit einem Doppelschlag sind die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn am Freitagabend im Heimspiel gegen Blau-Weiß Lohne auf die Siegerstraße eingebogen. Beim 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den Vizemeister brachten David Heils und Tobias Daalmann die Gastgeber innerhalb von 60 Sekunden mit 2:0 in Führung (37/38.). Die Nordhorner setzten die Vorgaben ihres Trainers Henning Schmidt perfekt um: Vorwärts arbeitete gut in der Defensive und sorgte mit schnellen Angriffen für Gefahr – so auch beim Doppelschlag in der ersten Hälfte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-fussballer-besiegen-blau-weiss-lohne-mit-31-209375.html