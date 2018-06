Empfehlung - Vorwärts feiert Aufstieg in Niedersachsenliga

Nordhorn Groß war am Sonnabend der Jubel bei den B-Jugendfußballern von Vorwärts Nordhorn. Mit einem 4:1 (1:1)-Erfolg beim FCR Bramsche verteidigte das Team am letzten Spieltag den zweiten Tabellenplatz und machte somit den Aufstieg in die Niedersachsenliga perfekt. Denn der Meister STV Wilhelmshaven hat wie bereits frühzeitig angekündigt auf sein Aufstiegsrecht verzichtet. Der neue Titelträger, der sich sogar in die Bezirksliga zurückzieht, trat zum letzten Punktspiel beim SV Bad Bentheim aus Personalnot nicht mehr an. Damit ist der Weg frei für den Tabellenzweiten. Die Vizemeisterschaft sicherten sich die Nordhorner im Fernduell mit dem BSV Kickers Emden. Durch den Sieg am letzten Spieltag hat das Vorwärts-Team mit 53 Punkten zwei Zähler Vorsprung auf die Ostfriesen.(...)