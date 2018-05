Empfehlung - Vorwärts fährt Kantersieg in Papenburg ein

Papenburg. Der SC Blau-Weiß Papenburg hat eine schicke Anzeigetafel – und auf die haben die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn ein klasse Ergebnis gezaubert: Das Team von Trainer Henning Schmidt setzte sich am Freitagabend mit 6:0 (3:0) bei den Emsländern durch, die am Pfingstmontag im Bezirkspokal-Finale bei Blau-Weiß Lohne antreten. Der Kantersieg war mit einem Riesensatz in der Tabelle verbunden. Die Nordhorner sprangen von Rang sieben auf Platz drei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-faehrt-kantersieg-in-papenburg-ein-236568.html