Vorwärts drückt Endspieltag seinen Stempel auf

Nordhorn Großer Jubel bei der Jugendfußball-Abteilung von Vorwärts Nordhorn: Bei der Hallenkreismeisterschaft gewannen mit den D-, C- und A-Junioren drei Teams aus dem Jugendleistungszentrum des Vereins den Titel. Eine Finalniederlage musste der SV Vorwärts dagegen in der B-Jugend hinnehmen. Dort behielt die JSG Neuenhaus/Veldhausen/Lage gegen die B2 vom Immenweg die Oberhand. Bei den jüngsten Kickern gingen die beiden Kreismeistertitel in die Obergrafschaft: Bei der F-Jugend gewann der SV Bad Bentheim das Endspiel, bei der E-Jugend setzte sich die JSG TuS Gildehaus/SG Bad Bentheim durch. Starke Leistungen zeigten auch die beiden Schiedsrichter Thorben Willemsen (Sparta Nordhorn, C- bis A-Jugend) und Moritz Zurloh (SV Veldhausen 07, F- bis D-Jugend), die ohne Verwarnung, Zeitstrafen und Platzverweise auskamen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-drueckt-endspieltag-seinen-stempel-auf-281129.html