Vorwärts-Coach fordert: Müssen alles abrufen

ml Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn brauchen im Auswärtsspiel am morgigen Sonntag (15 Uhr) beim TV Dinklage eine gute Leistung, um dort etwas Zählbares einfahren zu können. „Das ist schon eine Hausnummer. Wir müssen alles abrufen, was wir drauf haben“, fordert Vorwärts-Trainer Henning Schmidt, dass seine Mannschaft in diesem Vergleich bis ans Limit geht. Als „unangenehm und kompakt“ charakterisiert der Coach den Gegner, bei dem seine Mannschaft mindestens einen Punkt einfahren soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-coach-fordert-muessen-alles-abrufen-205964.html