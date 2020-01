Empfehlung - Vorwärts behauptet Tabellenführung, ohne zu überzeugen

Nordhorn Die Handballerinnen von Vorwärts Nordhorn sind mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Doch obwohl mit dem 20:19 (9:10)-Heimerfolg gegen SFN Vechta II die Tabellenführung in der Landesliga behauptet wurde, war Trainer Andreas Schaffrinna von der Leistung seines Teams wenig angetan. „Wir haben uns schwergetan", sagte er, „am Ende war es ein glücklicher Sieg." Bei der Rückkehr in die Deegfeldhalle, die mehr als ein Jahr lang wegen Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung gestanden hatte, starteten die Gastgeberinen zwar solide (4:2/8.), gerieten dann aber ziemlich schnell außer Tritt. „Ab dem 4:4 haben wir komplett den Faden verloren", berichtete Schaffrinna, dessen Team mit bis zu drei Toren in Rückstand geriet (4:7/17.). Bei nur 19 Gegentoren ist der Abwehr kaum etwas vorzuwerfen, allerdings war es vor allem Torhüterin Michelle Hellmer, die ihr Team mit einer guten Leistung im Spiel hielt. Den Angriff empfand Schaffrinna als „Katastrophe". Denn: „Wir haben keine Mittel gegen die 6:0-Abwehr gefunden." Was der Trainer in der zweiten Halbzeit auch probierte, zu einer nachhaltigen Verbesserung der Offensivleistung führte es nicht. Einzig Kreisläuferin Marina Sundag mochte er eine ansprechende Leistung bescheinigen. Mit sieben Toren war sie die erfolgreichste Werferin ihres Teams und überzeugte als treffsichere Siebenmeterschützin. Allerdings ausgerechnet den letzten ihrer sechs Strafwürfe brachte sie nicht unter – und das in der vorletzten Minute beim Stand von 19:19. Doch 18 Sekunden vor dem Ende war sie dann aus dem Spiel heraus zur Stelle und erzielte den 20:19-Siegtreffer.