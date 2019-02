Empfehlung - Vorwärts baut vier Talente in das Landesliga-Team ein

Nordhorn Vorwärts Nordhorn setzt auf die Jugend: Der Fußball-Landesligist baut in der kommenden Saison vier Talente in den Kader ein. Yannik Panke, Jonas Ekkel und Luca Rakers stoßen aus der eigenen Jugend zur ersten Mannschaft. Yannic Reimann, der ebenfalls bereits für den SV Vorwärts gespielt hat, wechselt aus dem Jugendleistungszentrum des SV Meppen an den Immenweg. „Wir freuen uns auf das Quartett. Das sind sympathische junge Leute, die wir weiterentwickeln wollen“, sagt Landesliga-Trainer Henning Schmidt. Für ihn trägt das eigene Jugendleistungszentrum damit die ersten Früchte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-baut-vier-talente-in-das-landesliga-team-ein-281277.html