Empfehlung - Vorwärts baut Jugendleistungszentrum auf

Nordhorn. Noch ist es nur ein Vorhaben, doch den Verantwortlichen des SV Vorwärts Nordhorn ist es ernst: Nach erfolglosen Versuchen, in der Kreisstadt oder sogar in der gesamten Grafschaft eine gemeinsame Nachwuchsförderung vieler Vereine im Jugendfußball auf die Beine zu stellen, baut der Verein vom Immenweg nun ein eigenes Jugendleistungszentrum auf. „Als Jugendabteilung sind wir mit einem sozialen Auftrag unterwegs. Wir haben so viele gute Kicker in der Region und wollen ihnen die Möglichkeit geben, vor der Haustür Leistungsfußball zu spielen“, sagt Heiko Hüseman. Er ist einer von elf Verantwortlichen eines hochkarätig besetzten Führungsteams, zu dem zum Beispiel verschiedene Lizenztrainer und ehemalige Niedersachsenliga-Spieler gehören.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-baut-jugendleistungszentrum-auf-217535.html